Стадо верблюдов из Казахстана задержали в Астраханской области

В пункте предварительных уведомлений МАПП «Караузек» в селе Караозек Астраханской области сотрудники территориального управления Россельхознадзора задержали стадо из 15 верблюдов. Животных пытались ввезти в РФ из Казахстана по оформленным с нарушениями ветеринарным документам.

Принято решение о возврате парнокопытных отправителю, а с перевозчиком проведена разъяснительная беседа о порядке перемещения зверей по территории Таможенного союза, передает «Астрахань 24».

В сентябре под Новороссийском спасатели обнаружили заблудившийся табун верблюдов. Операция по поиску проводилась совместно с Крымским отрядом МЧС. Человек перегонял стадо из Геленджика в Новороссийск по хребту и сбился с пути.