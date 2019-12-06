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«Земля леопарда» расширилась за счет полуострова Гамова

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В нацпарк «Земля леопарда» вошел кластерный участок на полуострове Гамова в Хасанском районе Приморья. Это позволит расширить ареал дальневосточных леопардов и обеспечить безопасность вида.

С инициативой выступили представители автономной некоммерческой организации «Дальневосточные леопарды». Они предложили присоединить участок площадью 6,9 тыс. га к территории национального парка. Прибрежный участок находится в собственности организации с 2017 года, уточняет ИА PrimaMedia.

На территории неоднократно замечали дальневосточных леопардов и амурских тигров. Однако участок мало охранялся и уже частично пострадал от действий людей. Теперь на полуострове Гамова есть возможность обеспечить безопасность редких зверей и сохранить их кормовую базу.

Администрация «Земли леопарда» намерена оставить возможность посещения туристами нового участка. Для людей обеспечат комфортное и безопасное нахождение на природе.

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