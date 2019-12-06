Грузовой корабль «Прогресс МС-13» запущен с Байконура к МКС

С космодрома Байконур стартовал транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13». Стыковка с МКС запланирована на 9 декабря. «Прогресс МС-13» долетит до МКС за двое суток, но ещё 24 часа будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как NASA попросило у России резервный день для стыковки американского корабля Dragon компании SpaceX. После грузовой корабль причалит в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских участников экипажа МКС. Грузовой корабль доставит экипажу станции 2480 кг грузов — это вода, топливо, оборудование и, конечно, новогодние подарки.