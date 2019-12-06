«Яндекс» будет снимать сериалы по сценариям Би-би-си

Российская компания «Яндекс» приобрела у британской Би-би-си эксклюзивные права на показ сериалов телестудии, а также на производство собственных шоу по ее сценариям. Об этом 6 декабря сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

«Партнерство <…> включает соглашение о производстве «Яндексом» контента на основе сценарных форматов BBC Studios», — заявили в российской компании.

Помимо этого, с 2020 года онлайн-кинотеатр «Яндекса» «Кинопоиск HD» получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного контента BBC Studios.

Таким образом, российская компания получила право на показ по подписке британских премьер телестудии, а также транслировать бесплатно, но с рекламой, свыше 150 эпизодов популярных детских передач и мультфильмов BBC Studios.

Пресс-служба «Кинопоиска» прокомментировала ТАСС заключение сделки. По словам контент-директора «Кинопоиск HD» Ольги Филипук, в ближайшее время сервис порадует зрителей новыми премьерами мирового масштаба.

«Соглашение позволит нам не только удовлетворить спрос российских зрителей на зарубежные премьеры, что является частью нашей стратегии, но и познакомить новую аудиторию с лучшими образцами британской креативности и сторителлинга», — приводит ТАСС слова старшего вице-президента BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салима Мукаддама.

Также стороны пришли к договоренности об эксклюзивном показе нового сезона сериала «Доктор Кто» на платформе «Яндекс». В онлайн-кинотеатре сезон выйдет 2 января, на следующий день после премьеры на Би-би-си. Подписчики также получат доступ ко всем 12 сезонам сериала.

В конце октября сообщалось, что Телеканал НВО сообщил о планах снять сериал, который станет приквелом к «Игре престолов» об истории династии Таргариенов.