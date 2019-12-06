В Минсельхозе рассказали об объеме урожая зерновых

Урожай зерна в России в 2019 году, по предварительным данным, составил 120 млн т. Об этом рассказала замглавы Минсельхоза Елена Фастова.

Такой показатель совпадает с официальным прогнозом ведомства на урожай, передает ТАСС.

Урожай кукурузы в 2019 году увеличился на 21%, до 13,8 млн т, рассказала Фастова. Урожай сои вырос на 10% с прошлого года и достиг 4,4 млн т. Производство риса возросло на 20%, до 1,2 млн т.

Урожай овощей увеличился на 21% и достиг 1,15 млн т. Производство молока достигло 31,1 млн т. (на 1,4% больше прошлогоднего уровня).

30 октября рекордный урожай масличных культур удалось собрать в Пензенской области. Валовый сбор превысил 500 тыс. т.