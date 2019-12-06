Российское судно «Севастополь» арестовали в Сингапуре из-за санкций США

Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно «Севастополь» и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании-судовладельца «Гудзон» Олег Аникин.

Судно попало в американский список санкций по КНДР в августе 2018 года. Минфин США утверждает, что оно участвовало в поставках в Северную Корею очищенных нефтепродуктов.

По словам Аникина, в Сингапуре у судна сломались вспомогательные двигатели. При этом большинство компаний отказываются их ремонтировать из-за того, что оно под ограничительными мерами. При этом доставленных из России ремонтников власти Сингапура не пустили на борт под разными предлогами, передает «РИА Новости».

«В итоге за стоянку судна образовался долг, и власти арестовали судно», — рассказал он, не уточнив суммы долга.

По словам представителя судовладельца, сейчас «Севастополь» арестован и не может выйти из порта. Кроме того, компании не продают топливо.

«Суд назначен на 17 декабря. Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно, и тогда пароход может выйти из-под американских санкций, после чего его можно будет продать», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту находятся 12 человек, «провизия у них есть, электричество тоже».

В конце ноября сообщалось, что на борту задержанного в британском Портленде нигерийского судна Jireh находятся девять крымчан.