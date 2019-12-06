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СМИ узнали о планах Карреры возглавить греческий АЕК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить греческий футбольный клуб АЕК. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает Football Italia со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, в пятницу 55-летний специалист прилетит в Грецию, где подпишет с АЕК двухлетний контракт. Сейчас афинским клубом руководит Никос Костеноглу, который возглавил команду в августе.

После 12 туров чемпионата Греции AEK занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что греческий клуб может возглавить бывший главный тренер московского ЦCKA и сборной России Леонид Слуцкий. По данным СМИ, АЕК ждал ответа от российского специалиста в ближайшие дни, но он не был готов возглавить команду сразу после ухода из нидерландского «Витесса».

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