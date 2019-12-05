Прямой эфир

Год театра в Пензе закроет моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского 12 декабря состоится торжественная церемония закрытия Года театра в России.

После официальной части зрителям покажут моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» по роману Нодара Думбадзе. В нем сыграет актер Московского театра на Юго-Западе Георгий Иобадзе, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В 2019 году в Пензенской области прошли фестивали «МаскерадЪ» и «Театральные экзерсисы», чтецкие конкурсы и мероприятия любительских театральных коллективов, творческие лаборатории и другие тематические встречи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 30 премьер показали в Туле в течение Года театра
Россия и Австрия подписали соглашение о проведении Года литературы и театра

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019