Год театра в Пензе закроет моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»

В Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского 12 декабря состоится торжественная церемония закрытия Года театра в России.

После официальной части зрителям покажут моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» по роману Нодара Думбадзе. В нем сыграет актер Московского театра на Юго-Западе Георгий Иобадзе, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В 2019 году в Пензенской области прошли фестивали «МаскерадЪ» и «Театральные экзерсисы», чтецкие конкурсы и мероприятия любительских театральных коллективов, творческие лаборатории и другие тематические встречи.