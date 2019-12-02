Более 30 премьер показали в Туле в течение Года театра

Итоги Года театра представила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. На театральные проекты в этом году было выделено семь региональных грантов и еще пять получено из федерального центра, а в столице региона показали 35 премьерных спектаклей.

Восемь тульских актеров удостоены региональной театральной премии «Триумф», передает ИА «Тульские известия». По поручению губернатора Алексея Дюмина была развернута акция «Всей семьей в театр», в рамках которой детям из многодетных и малообеспеченных семей бесплатно показывали спектакли.

В Тулу приезжал театральный десант московской «Табакерки». Состоялись «Кремлевские сезоны», а также фестивали «Толстой» и «Театральный дворик». Традиционный фестиваль любительских театров прошел на Бежином лугу.