Индийский режиссер призвал девушек «быть готовыми» к изнасилованию

Индийский режиссер Даниэль Шраван дал девушкам совет быть готовыми к изнасилованию и носить с собой презервативы, сообщает портал India Today 4 декабря.

Соответствующий пост Шраван разместил на своей странице в Facebook (в настоящий момент сообщение удалено). Запись стала реакцией на жестокое изнасилование и убийство врача-ветеринара в Хайдарабаде на прошлой неделе.

По мнению Шравана, девушки старше 18 лет уже должны быть «осведомлены» о возможности изнасилования и «не должны противиться сексуальным желаниям мужчин». При нападении женщины обычно отбиваются или используют перцовый баллончик, что злит насильника и вызывает у него мысли об убийстве, которые влекут за собой преступление.

«Когда же сексуальное желание удовлетворено, мужчина не станет убивать женщину», — подчеркнул режиссер, назвав свое умозаключение «простой логикой». Кроме того, Шраван предложил властям разработать схему для снижения смертности при подобных инцидентах и внести ее в законодательство.

Заявление режиссера вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей назвали его совет «отвратительным» и посоветовали обратиться в психиатрическую лечебницу.

Групповое изнасилование и убийство 27-летней девушки в городе Хайдарабад вызвало волну негодования в обществе. Люди требуют смертной казни для преступников и принятия мер, которые гарантировали бы женщинам в Индии большую безопасность, сообщает Би-би-си. По данным полиции, виновные в совершении убийства прокололи колеса скутера девушки, а потом предложили ей помощь. Согласно основной версии правоохранительных органов, девушка подверглась групповому изнасилованию, а потом была убита. По подозрению в причастности к преступлению задержаны четверо мужчин. Протесты в минувшие выходные проходили по всей Индии.

В последние годы насилие и преступления против женщин стали самыми обсуждаемыми в Индии проблемами, однако никаких серьезных изменений не наблюдается. В 2017 году в Индии жертвами преступлений сексуального характера стали 33,6 тыс. женщин.