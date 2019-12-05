Старинный немецкий водопровод меняют в центре Калининграда

В центре Калининграда меняют чугунный немецкий водопровод на новый, большего диаметра. Работы на перекрестке улицы Черняховского и Озёрного проезда планируют закончить в декабре. Проезд автомобилей по магистрали затруднен, скапливаются пробки.

«От Горького до Пролетарской работа уже завершена, от Пролетарской до Черняховского по Озёрному проезду — продолжение того же водопровода», — рассказал Калининград.Ru ведущий инженер «Чистоград Строй» Иван Бут.

Ранее в в Неманском округе Калининградской области сгорела немецкая усадьба XIX века. Дом входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Усадьбу Альхоф Рагнит построили для семейства баронов фон Мак в 1860 году.