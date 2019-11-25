Парк Ветеранов появится в Калининграде

В Калининграде присвоили имена трём новым переулкам и одному парку. В Московском районе, недалеко от пересечения улиц Северодвинской и Лазо, появились три новых переулка — Волгоградский, Курский и Липецкий.

В конце аллеи Смелых появится парк Ветеранов. Ранее администрация разработала проект благоустройства зелёной зоны, а теперь специалисты присвоили ей название. По словам главы топонимической комиссии Артура Крупина, сейчас территория вокруг парка активно застраивается жилыми домами, поэтому рекреационная зона в этом районе необходима, пишет Калининград.Ru.

Парку присвоено имя всех ветеранов — боевых действий, восстановления Калининградской области и так далее.