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Парк Ветеранов появится в Калининграде

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В Калининграде присвоили имена трём новым переулкам и одному парку. В Московском районе, недалеко от пересечения улиц Северодвинской и Лазо, появились три новых переулка — Волгоградский, Курский и Липецкий.

В конце аллеи Смелых появится парк Ветеранов. Ранее администрация разработала проект благоустройства зелёной зоны, а теперь специалисты присвоили ей название. По словам главы топонимической комиссии Артура Крупина, сейчас территория вокруг парка активно застраивается жилыми домами, поэтому рекреационная зона в этом районе необходима, пишет Калининград.Ru.

Парку присвоено имя всех ветеранов — боевых действий, восстановления Калининградской области и так далее.

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