В Красногорске открылась разворотная эстакада

В городе Красногорске (Московская область) открылась разворотная эстакада у микрорайона Павшинская пойма. Движение уже запущено, сообщает областной минтранс.

Как рассказал глава ведомства Алексей Гержик, протяженность односторонней эстакады составляет 390 м. Жители Павшинской поймы теперь смогут выезжать в центр города, минуя пробки вдоль Волоколамки, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Министр также отметил, что с открытием эстакады автомобилисты получили альтернативную возможность развернуться в сторону области и, «не выезжая на МКАД, миновать пробки».

Объект построен в рамках третьего этапа многоуровневой развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. По эстакаде также можно доехать до новой станции МЦД-2 «Понягино» со стороны области.