Новую дорогу построят к концу года в Сергиевом Посаде

Новую автодорогу к микрорайону Конкурсный построят в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили в областном Минтрансе. Магистраль протяженностью 1,1 км пройдет от первого этапа Западного объезда Сергиева Посада до улицы Парковая в микрорайоне Конкурсный.

Скорость движения по двум полосам составит 60 км/ч. Здесь построят линии наружного освещения и новые инженерные коммуникации, передает портал «Подмосковье сегодня». Из дорожного фонда Подмосковья на объект потратят более 112 млн рублей. Открыть дорогу планируется в конце этого года.

Напомним, водителей в Московской области будут предупреждать о мобильных комплексах фотовидеофиксации на дорогах. Соответствующие дорожные знаки будут установлены в течение осени. 500 первоочередных знаков поставят на тех участках, где работают передвижные комплексы фиксации.