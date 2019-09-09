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Новую дорогу построят к концу года в Сергиевом Посаде

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Новую автодорогу к микрорайону Конкурсный построят в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили в областном Минтрансе. Магистраль протяженностью 1,1 км пройдет от первого этапа Западного объезда Сергиева Посада до улицы Парковая в микрорайоне Конкурсный.

Скорость движения по двум полосам составит 60 км/ч. Здесь построят линии наружного освещения и новые инженерные коммуникации, передает портал «Подмосковье сегодня». Из дорожного фонда Подмосковья на объект потратят более 112 млн рублей. Открыть дорогу планируется в конце этого года.

Напомним, водителей в Московской области будут предупреждать о мобильных комплексах фотовидеофиксации на дорогах. Соответствующие дорожные знаки будут установлены в течение осени. 500 первоочередных знаков поставят на тех участках, где работают передвижные комплексы фиксации.

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