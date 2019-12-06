Бой-бабы: самые красивые девушки в смешанных единоборствах

Смешанными боевыми искусствами (ММА) занимаются ныне не только бойцы-мужчины, но и женщины, и многие из них уже стали звездами в этом крутом виде спорта. При этом большинство из них вовсе не напоминают мужеподобные «шкафы», впрочем, судите сами. «Известия» подготовили фотогалерею самых красивых женщин — бойцов UFC. Первая — Джин Ю Фрей — не только отличный боец, но и специалист по бизнес-администрированию