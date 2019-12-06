Бой-бабы: самые красивые девушки в смешанных единоборствах

Смешанными боевыми искусствами (ММА) занимаются ныне не только бойцы-мужчины, но и женщины, и многие из них уже стали звездами в этом крутом виде спорта. При этом большинство из них вовсе не напоминают мужеподобные «шкафы», впрочем, судите сами. «Известия» подготовили фотогалерею самых красивых женщин — бойцов UFC. Первая — Джин Ю Фрей — не только отличный боец, но и специалист по бизнес-администрированию
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Фото: instagram.com
Бывшая модель и танцовщица Пейдж Ванзант в какой-то момент устала от гламурной жизни и решила выйти на ринг. Где и показала себя во всей красе!
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Фото: Getty Images/Mike Roach/Zuffa LLC
Мишель Уотерсон известна под прозвищем Милашка-каратистка. Но не стоит пытаться называть ее милашкой в глаза: чемпионка Invicta в категории от 44 до 48 кг может и не стерпеть фамильярности
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Фото: instagram.com
Американка Брук Майо начинала в женском футболе (естественно, американском), а набравшись опыта на поле, вышла на ринг ММА
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Фото: instagram.com
Кейтлин Нейл тоже начинала на футбольном поле. Точнее рядом с ним: она была чирлидером команды своего колледжа в Юте
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Фото: Getty Images/Josh Hedges/Zuffa LLC
Уроженка Иллинойса Фелис Херриг занимается кикбоксингом, тайским боксом и ММА. На профессиональном ринге она уже 10 лет
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Фото: Getty Images/Mike Roach/Zuffa LLC
Джессика Ай выступает на турнирах UFC в суперлегком весе. Но удар у нее, надо сказать, вполне некрасовский: коня на скаку остановит
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Фото: instagram.com
Бразильянка Кира Грейси — мастер джиу-джитсу. Борьбой она занимается с детства, ведь вся ее семья известна в мире единоборств разных направлений
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Фото: instagram.com
Чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова перепробовала разные виды боевых искусств, но в конце концов остановилась на ММА
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Фото: instagram.com
Александра Албу родилась в Молдавии, но в 2015 году стала первой девушкой, представляющей Россию на чемпионате UFC
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