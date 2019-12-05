Пресс-конференция «День без турникетов: новый формат». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» 5 декабря проходит пресс-конференция по теме «День без турникетов: новый формат». В ней принимают участие:

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Артур Шакарян, генеральный директор PANORAMA360;

Владислав Устимчев, вице-президент НR ГК «Просвещение».

Спикеры расскажут о смене формата акции «День без турникетов» в 2020 году, истории проекта, опыте проведения и участия в экскурсиях и запуске мобильного приложения.