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Пресс-конференция «День без турникетов: новый формат». Трансляция

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В пресс-центре МИЦ «Известия» 5 декабря проходит пресс-конференция по теме «День без турникетов: новый формат». В ней принимают участие:

  • Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
  • Артур Шакарян, генеральный директор PANORAMA360;
  • Владислав Устимчев, вице-президент НR ГК «Просвещение».

Спикеры расскажут о смене формата акции «День без турникетов» в 2020 году, истории проекта, опыте проведения и участия в экскурсиях и запуске мобильного приложения.

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