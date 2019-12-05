Длительность комендантского часа изменили в Башкирии

В Башкирии изменили длительность комендантского часа. Он станет более продолжительным для детей в летний период. Соответствующие поправки в закон депутаты внесут на ближайшем пленарном заседании Госсобрания республики.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, которые приводит ИА «МедиаКорСеть», сейчас детям до 17 лет нельзя находиться без родителей или взрослых с 22:00 до 6:00. С 1 мая по 30 сентября — с 24:00 до 6:00. Однако из-за отказа переходить на летнее время и того, что на улице рано темнеет, летом предлагается установить комендантский час с 23:00 до 6:00.

Толкачев считает, что это станет дополнительной гарантией защиты прав и интересов несовершеннолетних, предупреждения безнадзорности и правонарушений. Так, по его данным, в Башкирии до введения комендантского часа две детские колонии были переполнены. Однако сейчас одна из них закрыта за ненадобностью и решается вопрос о закрытии второй.