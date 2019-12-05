Опору Крымского моста украсило граффити со строителем и котом Мостиком

На одной из опор Крымского моста появилось граффити с легендарными персонажами: строителем и котом Мостиком.

Его котенком приютили и выкормили те, кто возводили Крымский мост. Животное выросло и стало символом стройки. На прошлом неделе кот отпраздновал четвертый день рождения.