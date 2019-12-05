Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге

Российская гимнастка Евгения Асонова, сорвавшаяся с восьмиметровой высоты на соревнованиях в Риге, не сможет ходить минимум год. Таковы прогнозы медиков. Девушке сделали операцию в Москве, у нее сломаны два позвонка и поврежден спинной мозг.

Трагедия произошла на соревнованиях по воздушной акробатике в Латвии. Спортсменка упала вместе со снарядом с высоты 7–8 м во время выполнения своего номера. Падение произошло из-за неправильно организованного подвеса.

Сейчас спортсменка находится в под пристальным наблюдением врачей.