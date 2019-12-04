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SpaceX отложила запуск корабля Dragon с грузом для МКС

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Американская компания SpaceX отложила на сутки запланированный на среду, 4 декабря, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon. Причиной переноса старта назван сильный ветер.

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Космический грузовик доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Как отмечается на странице компании в Twitter, непогода создает плохие условия для спуска первой ступени ракеты на плавучую платформу в Атлантическом океане. «Следующая возможность для запуска открывается завтра в 12:29 по времени восточного побережья США», — уточнили в SpaceX.

Dragon доставит на орбиту 2,5 т грузов, в том числе приборы для научных экспериментов, а также платформу для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами.

Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС состоится в середине декабря. Crew Dragon, или Dragon-2 — усовершенствованная версия частного многоразового космического корабля Dragon компании SpaceX. Модель была разработана по заказу NASA для доставки экипажа из семи человек на МКС и возвращения на Землю.

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