Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен до декабря

Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию отложен до середины декабря.

Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Первый запуск корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 17 декабря», — отмечает источник.

Ранее другой источник «РИА Новости» в отрасли сообщал, что корабль впервые полетит с астронавтами на борту 15 ноября. В состав экипажа входят астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Crew Dragon, или Dragon-2 — усовершенствованная версия частного многоразового космического корабля Dragon компании SpaceX. Модель была разработана по заказу NASA для доставки экипажа из семи человек на МКС и возвращения на Землю.

Дебютный испытательный беспилотный полет на МКС Crew Dragon совершил в марте, уточняет «Газета.ру».