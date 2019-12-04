Кольцевое дорожное движение появится вокруг Липецка в 2024 году

В Липецке в ноябре 2024 года планируют завершить строительство продолжения магистрали «Восточный обход промышленной зоны Липецка», которая соединит Тамбовскую и Грязинскую трассы. Это позволит организовать кольцевое движение вокруг города.

Как сообщили LipetskMedia в региональном управлении дорог и транспорта, 4 декабря подвели итоги второго аукциона за право стать генеральным подрядчиком второго и третьего этапов строительства. Контракт стоимостью 2,72 млрд рублей был отдан московской компании «Руслан-1».

В течение пяти лет подрядчику предстоит возвести двухполосное шоссе протяженностью 11 км с тремя развязками и мостом через Матырское водохранилище. Строительство начнется со стороны Тамбовской трассы в направлении Ярлукова.

В конце ноября компания «Руслан-1» также выиграла торги на реализацию первого этапа работ стоимостью 1 млрд рублей. Он включает в себя строительство 2,9 км шоссе, двух развязок с мостами и подъездными путями к ним.