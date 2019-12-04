В УЕФА рассказали о предстоящей жеребьевке Лиги наций – 2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил подробности жеребьевки групповой стадии Лиги наций – 2020/21. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба УЕФА 4 декабря.

Состав корзин формировался в зависимости от рейтинга команд в Лиге наций сезона-2018/19. В нем российская сборная заняла второе место в группе 2 и осталась в дивизионе В.

Первую корзину в дивизионе В формируют Россия, Австрия, Уэльс и Чехия. Вторая корзина — Шотландия, Норвегия, Сербия и Финляндия. В третью корзину вошли Словакия, Турция, Ирландия и Северная Ирландия. В четвертую — Болгария, Израиль, Венгрия и Румыния.

Жеребьевка пройдет 3 марта 2020 года, а групповой этап состоится с 3 сентября по 17 ноября. Финальная часть турнира пройдет с 31 мая по 8 июня 2021 года.

27 ноября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что уверен в отличной подготовке России к Евро-2020.