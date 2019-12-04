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«ФосАгро» получила премию «Лидер биржевого товарного рынка»

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Группа «ФосАгро» стала лауреатом премии «Лидер биржевого товарного рынка» за вклад в развитие торгов минеральными удобрениями в России. Торжественное награждение прошло 3 декабря в рамках IV форума «Биржевой товарный рынок», который ежегодно проводит Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа.

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«Стратегия «ФосАгро» в России — близость к потребителям, как географическая, так и сервисная. «ФосАгро» продолжает оставаться лидером по поставкам всех видов минеральных удобрений на рынок России. Для «ФосАгро» биржевые торги — это еще один инструмент прямой работы с российскими потребителями, мы будем и дальше активно участвовать в развитии торгов», — сказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Торги в секции «Минеральное сырье и химическая продукция» стартовали на СПбМТСБ в 2017 году в качестве пилотного проекта, причем «ФосАгро» стала одной из первых компаний в своей сфере, принявшая участие в данной программе. Сейчас более 40% объемов продаж минеральных удобрений приходится на долю «ФосАгро».

В январе–сентябре 2019 года сеть увеличила объем реализации минеральных удобрений российским аграриям на 7,9%, до 2,67 млн т.

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