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Мосты разведут в Петербурге после завершения сезона навигации

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В Санкт-Петербурге планируют провести разводку мостов, несмотря на завершение сезона навигации. Это необходимо для обслуживания конструкций и оборудования.

Разводка пройдет в ночь на 5 декабря. С 1:25 до 5:00 будет разведен Благовещенский мост. Кроме того, с 2:00 до 4:55 разведут Тучков мост. Об этом сообщает телеканал «78».

Сезон навигации на Неве был завершен 30 ноября. В межнавигационный период разводки мостов по графику не будут проводиться до 10 апреля. При этом специалисты будут проводить техническое обслуживание мостов, проверять и настраивать механическое, гидравлическое оборудование, системы сигнализации и подсветки.

В 2019 году мосты разводили более 2,2 тыс. раз. По Неве прошло более 3,1 тыс. судов.

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