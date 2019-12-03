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В Петербурге открыли часы с обратным отсчетом времени до Евро-2020

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Часы с обратным отсчетом времени до старта Чемпионата Европы по футболу 2020 года открыли в Санкт-Петербурге. Об этом 3 декабря сообщает «Федеральное агентство новостей».

В презентации арт-объекта приняли участие бывшие игроки санкт-петербургской футбольной команды «Зенит» и сборной России Вячеслав Малофеев и Александр Кержаков, а также нападающий Артем Дзюба и талисман предстоящего Евро — Скиллзи. Для юных поклонников футбола там провели викторину и другие развлекательные мероприятия. Помимо этого, все желающие смогли сфотографироваться со звездами отечественного футбола, получить их автографы, а после осмотреть центр обучения волонтеров Евро-2020, сообщает телеканал «Звезда».

Кроме того, на церемонии присутствовали члены правительства Санкт-Петербурга, кандидаты в волонтеры Евро-2020, а также подопечные Благотворительного фонда Александра Кержакова.

Часы установили на Большой Морской улице рядом с Дворцовой площадью. Помимо информации о начале состязаний на нее выводится температура воздуха в Санкт-Петербурге.

Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Четыре матча первенства: три игры группового этапа и четвертьфинал примет Петербург. Сборная России проведёт в Северной столице два матча в рамках группового этапа — с Бельгией и Финляндией, уточняет RT. Следить за матчами турнира планирует около трети россиян (35%).

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