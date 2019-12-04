В честь президента Хорватии назовут шоколад

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович дала согласие на выпуск шоколада, названного ее именем. Об этом она рассказала на встрече с избирателями в городе Кружевци, прошедшей 3 декабря.

Шоколад получит название «Чоколинда», выпускать его будет крупнейший в стране производитель продуктов питания Podravka, передает издание Novilist.

Грабар-Китарович подчеркнула, что не получит никаких выплат за это. При этом она уверена, что продукт будет хорошо продаваться не только в странах юго-востока Европы, но и в других государствах.

В октябре британские энтомологи назвали открытый ими новый вид жуков в честь 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Научный сотрудник Лондонского музея естественной истории Майкл Дарби пояснил, что таким образом хотел бы отметить заслуги экоактивистки, которой он восхищается. Новый вид очень распространен, но из-за миниатюрных размеров (всего 0,79 мм) плохо изучен, объяснили специалисты.

2 декабря в Хорватии завершился сбор подписей за кандидатов в президенты. Для выдвижения нужно было собрать не менее 10 тыс. подписей. Согласно опросам, действующая глава государства и лидер социал-демократов Зоран Миланович имеют почти равную поддержку населения — 49,2% против 46,1%.