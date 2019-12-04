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Коллекторам закроют доступ к долгам по ЖКУ

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В Госдуме предлагают полностью закрыть доступ коллекторам к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги. Законопроект разработают до конца января 2020 года. Запрет вступил в силу еще летом, однако оставил лазейку — агентский договор, который позволяет управляющей компании нанимать коллекторов за процент от возвращенных денег. Согласно новому законопроекту, такая схема также окажется под запретом. Поправки позволят решить проблему с незаконными способами взыскания долгов — вроде досок позора на подъездах.

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