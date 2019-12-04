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Пользователей соцсетей возмутил пони в салоне самолета

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Фото: instagram.com/passengershaming
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Фотография пони, летевшего в салоне самолета американской авиакомпании, вызвала дискуссию пользователей соцсетей, сообщает The Express.

В подписи к снимку объяснялось, что это животное используется в качестве поводыря для слепых. Тем не менее многие комментаторы выразили возмущение.

Один из них подчеркнул, что не готов платить за билеты, чтобы сидеть рядом с пони. Его поддержал другой пользователь, отметивший, что, возможно, стоит выбрать другой способ передвижения, а не брать с собой пони в самолет.

Люди были обеспокоены, в частности, вопросами туалета животного в салоне самолета и другими проблемами, связанными с его присутствием на борту.

Среди комментаторов были и те, кто благосклонно отнесся к лошади. Один пользователь даже написал, что был бы счастлив такому соседству.

Пассажиры американских лайнеров с августа 2019 года имеют право проводить в салон служебных животных, к которым относятся и пони-поводыри.

В прошлом году американскую пассажирку высадили из самолета после того, как она попыталась пронести на борт белку. Женщина пояснила, что животное ей необходимо в качестве поддержки.

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