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В Нижегородской области бизнесмен подстрелил главу администрации сельсовета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Нижегородской области предприниматель Вадим Терехов выстрелил из ружья в главу администрации Шеманихинского сельсовета Алексея Дорофеева. Об этом 3 декабря сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, бизнесмен пронес оружие в здание администрации — предполагается, что он собирался решить земельный спор.

В ходе ссоры Дорофеев получил легкое ранение, но от госпитализации отказался.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства инцидента.

22 ноября московский таксист поссорился со своим коллегой и выстрелил ему в лицо.

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