В Нижегородской области бизнесмен подстрелил главу администрации сельсовета

В Нижегородской области предприниматель Вадим Терехов выстрелил из ружья в главу администрации Шеманихинского сельсовета Алексея Дорофеева. Об этом 3 декабря сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, бизнесмен пронес оружие в здание администрации — предполагается, что он собирался решить земельный спор.

В ходе ссоры Дорофеев получил легкое ранение, но от госпитализации отказался.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства инцидента.

22 ноября московский таксист поссорился со своим коллегой и выстрелил ему в лицо.