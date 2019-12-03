Названа средняя стоимость новогоднего стола

Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на новогодний стол. В среднем на покупку продуктов — 10 тыс. рублей. Самые популярные товары в новогодней продуктовой корзине — это фрукты и овощи, свежее мясо, птица и рыба, сыр и мясные деликатесы. Что касается напитков, самыми популярными являются фруктовые соки, газировка и минеральная вода. Лидеры продаж среди алкоголя — шампанское, вино и водка.