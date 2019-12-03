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Российские кинологи поддержали законопроект о маркировке животных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская кинологическая федерация (РКФ) поддержала предложение Минсельхоза ввести обязательную идентификацию животных.

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О том, что министерство планирует до конца 2019 года внести соответствующий законопроект, «Известиям» 25 ноября сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Наличие маркировки — это единственный способ полноценного контроля за вакцинацией от бешенства. К тому же, в случае потери маркированного животного повышается шанс его найти», — рассказали «Известиям» в РКФ.

Есть два вида идентификации: чип и клеймо. Во всем мире система чипирования функционирует уже давно и вытесняет систему клеймения, подчеркнули в федерации.

В России все собаки, которые когда-либо выезжали или будут выезжать за рубеж, с 2011 года подлежат чипированию, иначе их выезд запрещен. Разрешение можно получить только в том случае, если чипирование было проведено до вакцинации. Эту информацию, как и номер чипа, указывают в ветеринарном паспорте. Дата вакцинации в обязательном порядке должна быть заверена печатью уполномоченного ветеринарного врача. Только так можно гарантировать, что животное привито от бешенства, заключили в РКФ.

Ранее в ноябре генеральный директор крупной сети зоомагазинов Георгий Чкареули сообщил о том, что маркировка домашних животных станет очередным шагом к цивилизованному владению.

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