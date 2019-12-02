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В Кировской области объявят 31 декабря выходным для госслужащих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Кировской области приняли решение сделать 31 декабря выходным днем для работников госучреждений. Об этом 2 декабря заявил глава региона Игорь Васильев.

«Хозяйки же должны успеть что-то приготовить, молодые люди, мужчины — собраться в гости. Наверное, в ближайшее время будет указ губернатора. Конечно, это касается только государственных служащих и учреждений», — сказал он в ходе «прямой линии», трансляцию которой вела ГТРК «Вятка».

Ранее, 28 ноября, в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. Авторами документа выступили депутаты Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов. В то же время в беседе с «Известиями» Нилов уточнил, что документ вряд ли успеют принять до конца этого года.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.

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