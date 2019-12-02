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Факт нападения тигра на охотника не подтвердили в Приморье

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В Приморском крае сотрудники охотнадзора опровергли факт нападения тигра на охотника. Специалисты не обнаружили следов хищников на территории, где пострадал мужчина.

Со слов местного жителя, он пострадал 3 ноября в охотничьих угодьях вблизи села Кроуновка. Мужчина был госпитализирован в Уссурийске с множественными рваными ранами. Пациент объяснил, что на него напал тигр, отогнать хищника удалось несколькими выстрелами в воздух. Специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками и сотрудники центра «Амурский тигр» выехали на место предполагаемого нападения и произвели осмотр территории. Они опровергли информацию о нападении тигра на человека, пишет ИА PrimaMedia.

По данным директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморья Дмитрия Панкратова, ближайшие следы тигра были найдены в 100 м от места происшествия, что исключает возможность участия хищника в инциденте. Информация о проверке направлена в МВД. Панкратов уточнил, что обвинение тигров в нападениях могут спровоцировать необдуманный отстрел редких животных.

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