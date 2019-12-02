Росгвардейцы предотвратили кражу автомобиля в Орле

В Орле сотрудники Росгвардили успели предотвратить кражу автомобиля во дворе одного из многоквартирных домов. Вор задержан.

Как пишет InfoOrel.ru, инцидент произошел 1 декабря во дворе по улице 2-я Курская около 9:00. Неизвестный взломал замок на водительской двери иномарки и попытался завести автомобиль. Владелец машины, вовремя это заметив, вызвал правоохранителей.

Оперативно прибывшие росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину как раз тогда, когда он заканчивал «скрутку проводов» и запускал двигатель.

Злоумышленником оказался местный житель, который неоднократно привлекался к административной ответственности. По факту случившегося проводится разбирательство.