Более 1 тыс. дворников вывели на уборку улиц Петербурга от снега

В Санкт-Петербурге коммунальные службы устраняют последствия снегопада, который обрушился на город в первый день зимы. Высота снежного покрова за минувшие сутки, по данным комитета по благоустройству, составила более 11 см.

На дорогах 1 декабря работали 670 единиц техники и около 1 тыс. дворников. Они сдвигали снег на обочину, подметали тротуары и обрабатывали самые опасные участки реагентами.

В ночь на понедельник, 2 декабря, количество техники увеличилось до 789 единиц. На снегоплавильные пункты вывезли примерно 1,5 тыс. кубометров снега. Сегодня на дорогах ожидают более 715 снегоуборочных машин и 1,1 тыс. дворников.

Как сообщает телеканал «78», ход работ утром в понедельник проверила замглавы администрации Фрунзенского района Елена Сальман. В некоторых дворах обнаружились проблемы с уборкой. В ближайшее время состоится заседание оперативного штаба.

В начале ноября сообщалось о решении властей Петербурга перекрывать улицы для уборки снега в дневные часы. Автомобили, которые окажутся в зоне работы коммунальных служб, будут переставлять.