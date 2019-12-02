Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.

«Во-первых, в кабинке не было предупреждения. На месте Луки мог оказаться кто угодно, даже дистрофик!» — цитирует художника 2 декабря Star Hit.

По словам Сафронова, представитель авиакомпании также опроверг домыслы о том, что пианист попал в данную ситуацию из-за избыточного веса.

Художник утверждает, что у его сына есть серьезные гормональные проблемы, которые привели к набору веса, и осудил тех, кто «сразу обратил внимание на его объемы». Художник признался, что очень волнуется за Луку, и рассказал, что тот планирует сделать резекцию желудка — операцию по уменьшению объемов органа.

Сафронов-Затравкин несколько лет назад уже худел по настоянию отца, тогда ему удалось снизить вес со 159 до 73 кг. Сафронов-старший уточнил, что заставлял сына принимать препараты, подавляющие аппетит, что в итоге привело к образованию у него тромба. После случившегося пианист стал заедать стресс.

27 ноября в сети появилось видео, на котором видно, как музыкант застрял в туалете. По словам Сафронова-Затравкина, инцидент произошел, когда в дверь туалета начали стучать, и от неожиданности он нажал кнопку слива. Сработала вакуумная система очистки, и его засосало в унитаз. По признанию молодого человека, экипаж оперативно пришел ему на помощь.

Изначально пианист намеревался подать в суд на пассажира, который распространил видео, однако затем передумал.