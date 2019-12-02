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В США рассказали о «винтажной» обороне России в Арктике

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Фото: ТАСС/Игорь Зарембо
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Американское издание Forbes рассказало о защите арктических рубежей России береговыми ракетными комплексами (БРК) «Рубеж».

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Издание отмечает, что комплексы до сих пор используют дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 «Термит».

Ракеты появились еще в 1950-х годах и имеют высокую траекторию полета, что делает их уязвимыми для современных средств противоракетной обороны (ПРО).

При этом Forbes отмечает, что «Рубежи» и ракеты «Термит» стали свидетельством долговечности советского оружия, однако сейчас на вооружении России появились более грозные БРК «Бастион» и «Бал».

Тем не менее, еще в 2018 году «Известия» отмечали, что устаревших установок «Рубеж» на флоте больше не осталось. Командование Северного флота усилило защиту Арктики, развернув на острове Котельном батарею сверхзвуковых береговых ракетных комплексов «Бастион». Они способны поражать наземные и морские цели в радиусе 600 км.

1 декабря сообщалось, что американские СМИ перечислили самое странное советское оружие.

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