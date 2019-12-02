Саакашвили назвал ошибкой свой отъезд из Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что совершил ошибку, покинув родину. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи».

«Я ушел потому, что устал, и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что его не пугала перспектива сесть в тюрьму, отметив, что ему этим угрожали и на Украине.

Саакашвили, который стал третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В Грузии на него было заведено несколько уголовных дел. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. В ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели области, а в 2017-м лишил политика украинского паспорта.

В феврале 2018 года власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, из которой он переехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.

Однако в мае 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, и тот переехал в Киев.