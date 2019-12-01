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Порошенко заявил об ослаблении международной солидарности с Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Международная солидарность с Украиной ослабла, потому что стране «трудно помогать», заявил 1 декабря экс-президент Украины Петр Порошенко.

«За последние полгода международная солидарность с Украиной ослабла, потому что помогать можно только тем, кто хочет. Если кто-то боится обидеть [президента России Владимира] Путина позицией относительно плана действий членства в НАТО, приветствием наших побед в Международном суде в Гааге, в Гамбурге, Стокгольме, то таким помогать очень трудно», — написал Порошенко в Twitter.

По его словам, он был первым украинским лидером, который помог стране «соскочить с крючка» России и научил украинцев жить без российского газа.

Накануне бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала Порошенко отвратительным и алчным человеком.

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