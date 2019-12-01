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Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

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Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
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Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала экс-президента страны Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.

В эфире YouTube-канала ISLND TV Савченко отметила, что во время одной из встреч Порошенко «со слезами на глазах рассказывал ей о пожертвовании кровных 180 млн гривен на фронт».

«Мне было странно, что он вообще говорит, что что-то там пожертвовал. Каждый человек пожертвовал. Иногда жизнь, а не 180 млн. Он говорил о деньгах с такой болью. Я поняла, что он просто жадный, алчный», — сказала экс-нардеп.

По ее словам, бывший президент неприятен во всем — в реакциях, жадности, в том, что говорит.

«Человек отвратительный. Я всё поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт, что его сын воевал», — указала Савченко.

В августе первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главные недостатки Порошенко. По его словам, среди них — стремление к богатству и невероятный карьеризм.

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