Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила укрепление рубля в 2019 году притоком в страну капитала. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 1» в воскресенье, 1 декабря.

«Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — отметила глава ЦБ, ее слова приводит «РИА Новости».

Помимо этого Набиуллина заявила, что из-за санкций Центробанку приходится быть более осмотрительным и, например, оценивать разные аспекты финансовой стабильности.

«Мы уже привыкли жить в условиях санкций, постоянных дискуссий о новых санкциях, поэтому к этому готовимся, мы всегда просчитываем и рисковый сценарий», — добавила глава ЦБ.

В ноябре немецкие СМИ сообщили, что российский рубль укрепляется из-за стабилизации экономической ситуации в России. Помимо этого отмечалось, что российские государственные облигации — надежный инвестиционный инструмент.

При этом 22 ноября сообщалось, что большинство финансовых аналитиков предсказывают небольшое ослабление российской национальной валюты к концу года. По мнению экспертов, курс установится на уровне 64–65 рублей за доллар, тогда как весь ноябрь он колебался в узком диапазоне от 63,5 до 64,4 рубля.