СМИ сообщили об остановке Украиной покупки электричества у Белоруссии

С 1 декабря украинские трейдеры прекратили импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает газета «Экономическая правда» со ссылкой на одного из участников рынка.

«С часу ночи импорт из Белоруссии — ноль, трейдеры перестали импортировать, Белоруссия сейчас дороже нашего рынка», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что при этом до сих пор в небольших объемах на Украину поставляется электроэнергия из России. Ночью импорт составил 16 МВт, днем ​​200–300 МВт, при потреблении 16–21 тыс. МВт.

Общий импорт электроэнергии на Украину составляет 0,1–1,7% от всего потребления.

По данным украинского госпредприятия «Оператор рынка», 1 декабря в стране наблюдается рекордно низкая цена на электрическую энергию — 860,42 гривен ($36) за мегаватт-час.

Газета отмечает, что на заседании комитета по вопросам энергетики и ЖКХ 29 ноября была принята поправка к законопроекту 2233, которой предлагается запретить импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Ее рассмотрение в сессионном зале планируется на следующей неделе.

В тот же день замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко рекомендовал парламенту внести поправки в законодательство и запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Глава комитета Андрей Герус выразил надежду, что на следующей неделе рада поддержит это решение.

Как отмечало ТАСС, Бурштынская и Приднепровская ТЭС, принадлежащие украинской компании ДТЭК, работают в ограниченном режиме в знак протеста против закупок электроэнергии из России и Белоруссии, хотя, по словам Геруса, Киев импортирует из России менее 1% суточной потребности.

11 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал, что украинский энергетический рынок потерял несколько миллиардов гривен из-за «российской экспансии».

Украинская группа «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии 20 сентября 2019 года. В сообщении отмечалось, что с 1 июля на Украине начал функционировать новый рынок электроэнергии. За два месяца государство импортировало около 586 млн кВт·ч электроэнергии.