В Ингушетии двух экс-чиновников осудили за растрату 2 млрд рублей

Суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении бывшего министра финансов республики и бывшего начальника отдела компенсационных выплат данного министерства по делу о нецелевом расходовании в особо крупном размере, сообщает региональное СУ СК.

Имена бывших чиновников не названы, однако сообщается, что они с мая 2014 года по март 2017 года совершили нецелевое расходование поступивших из бюджета РФ субвенций на оплату ЖКХ отдельным категориям граждан на сумму более 2 млрд рублей.

Экс-сотрудникам ингушского минфина были предъявлены обвинения по статьям о пособничестве в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере и служебном подлоге.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии-поселении.

В 2015 году появилась информация, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева о нецелевом расходовании бюджетных средств.