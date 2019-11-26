Роструд предупредил о рассылке фальшивых штрафов от имени инспекций

Российские работодатели стали получать от мошенников фальшивые штрафы за якобы выявленные нарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд во вторник, 26 ноября.

Подобные письма злоумышленники отправляют от имени госинспекций труда. В них они требуют уплатить административный штраф за нарушения, которые якобы были выявлены в ходе проверки организации.

При этом надзорные мероприятия в отношении работодателей не проводились, акты инспекторского реагирования не оформлялась.

Отмечается, что фальшивые письма с требованием оплатить штраф в размере 30 тыс. рублей работодатели получали в Нижнем Тагиле от трудовой инспекции Свердловской области. Других предпринимателей мошенники пытались обязать заплатить 5 тыс. рублей.

«Документы присылаются от имени замруководителя Государственной инспекции труда Свердловской области Татьяны Гасилиной. Такой человек в инспекции действительно существует, занимает эту должность. Адрес учреждения также указан верно. Однако реквизиты в письме принадлежат не Госинспекции труда, а неизвестному физическому лицу», — рассказали в Роструде.

Ведомство просит обращать внимание на реквизиты получателя в постановлениях о штрафе. В частности, денежные средства должны поступать на счет территориального органа Федерального казначейства РФ. Это означает, что другие организации не могут выступать в качестве получателя платежа.

20 ноября в «Роскачестве» рассказали о том, как мошенники обманывают покупателей в Сети, создавая сайты-двойники интернет-магазинов. Так, делая покупки в интернете, в первую очередь следует обратить внимание на доменное имя.