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Роструд предупредил о рассылке фальшивых штрафов от имени инспекций

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Фото: Depositphotos
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Российские работодатели стали получать от мошенников фальшивые штрафы за якобы выявленные нарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд во вторник, 26 ноября.

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Подобные письма злоумышленники отправляют от имени госинспекций труда. В них они требуют уплатить административный штраф за нарушения, которые якобы были выявлены в ходе проверки организации.

При этом надзорные мероприятия в отношении работодателей не проводились, акты инспекторского реагирования не оформлялась.

Отмечается, что фальшивые письма с требованием оплатить штраф в размере 30 тыс. рублей работодатели получали в Нижнем Тагиле от трудовой инспекции Свердловской области. Других предпринимателей мошенники пытались обязать заплатить 5 тыс. рублей.

«Документы присылаются от имени замруководителя Государственной инспекции труда Свердловской области Татьяны Гасилиной. Такой человек в инспекции действительно существует, занимает эту должность. Адрес учреждения также указан верно. Однако реквизиты в письме принадлежат не Госинспекции труда, а неизвестному физическому лицу», — рассказали в Роструде.

Ведомство просит обращать внимание на реквизиты получателя в постановлениях о штрафе. В частности, денежные средства должны поступать на счет территориального органа Федерального казначейства РФ. Это означает, что другие организации не могут выступать в качестве получателя платежа.

20 ноября в «Роскачестве» рассказали о том, как мошенники обманывают покупателей в Сети, создавая сайты-двойники интернет-магазинов. Так, делая покупки в интернете, в первую очередь следует обратить внимание на доменное имя.

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