В России промаркируют домашних животных

В России подсчитают всех домашних животных, включая крупный скот, а также рыб и пчел. До конца года в Госдуму внесут законопроект, устанавливающий правила маркировки. Нормы обязательного учета и идентификации питомцев в России действуют еще с 2015 года, но единой базы нет до сих пор. И если, например, собаку чипировали в Москве, а потеряли в Рязани, то найти ее сейчас практически невозможно. Новые правила должны будут это исправить. Кроме того, депутаты предлагают сделать маркировку бесплатной, за исключением сельхозживотных. Это поможет в том числе найти владельца кошки или собаки, если он намеренно избавился от нее и привлечь за оставление на улице. Напомню, эту статью хотят серьезно ужесточить.