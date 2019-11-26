Эксперты составили список опасных мест для туристов

Эксперты сайта Travel Risk Map опубликовали карту самых опасных туристических направлений на 2020 год. Лидируют, как и раньше, государства Африки и Ближнего Востока. Из Гвинеи путешественник может привести букет болезней: от малярии до гепатита и тифа. Плюс ко всему множество ядовитых змей и лягушек. Похожие проблемы и в Сьерра-Леоне. По Либерии до сих пор шагает лихорадка Эбола. Полная антисанитария царит в Йемене, ко всему прибавляется еще и затянувшаяся гражданская война. В Афганистан лучше не ездить: есть риск попасть под пули.