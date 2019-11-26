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Мертвый сезон: самые опасные для туристов страны мира

В этих краях отдых может закончиться летальным исходом
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Дети
Фото: REUTERS/Ali Hashisho
Эксперты сайта Travel Risk Map опубликовали карту самых опасных туристических направлений на 2020 год. Лидируют, как и раньше, государства Африки и Ближнего Востока. «Известия» проанализировали данные и составили фотогалерею мест, где туристам делать нечего
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Гвинея
Фото: Getty Images/Bloomberg/Waldo Swiegers
Поехав в Гвинею, турист рискует вернуться с целым букетом болезней. Если повезет вернуться вообще, конечно
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Сьерра-Леоне
Фото: Getty Images/Mai Saki/SOPA Images/LightRocket/Mai Saki
Сьерра-Леоне успешно конкурирует со своей северной соседкой по ужасающему санитарно-эпидемиологическому состоянию. А сколько паразитов скрывается в этой рыбе...
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Либерия
Фото: Getty Images/John Moore
В Либерии по-прежнему свирепствует лихорадка Эбола. Дальше объяснять, вероятно, не надо
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Йемен
Фото: Getty Images/Andrew Renneisen
Йемен также попал в рейтинг самых антисанитарных стран. Кроме того, в стране не первый год бушует гражданская война, что также не добавляет туристической привлекательности
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Афганистан
Фото: Global Look Press/Xinhua/Saifurahman Safi
В Афганистане вас могут застрелить случайно, специально или просто не глядя, за компанию с другими невезучими. Выбор стреляющих предлагается широкий: от боевиков запрещенного в РФ «Талибана» до коррумпированной местной полиции и американских «миротворцев»
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Сирия
Фото: Global Look Press/Sopa Images/ZUMAPRESS.com/Muhmmad Al-Najjar
В Сирии продолжается гражданская война, поэтому делать мирному путешественнику там пока действительно нечего
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Ирак
Фото: Global Look Press/dpa/Ameer Al Mohammedaw
После «освобождения» войсками международной коалиции под командованием США Ирак превратился из не самого демократичного государства мира в одно из самых опасных
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Нигерия
Фото: Getty Images/NurPhoto/Olukayode Jaiyeola
Военные перевороты в Нигерии превратились в национальную забаву еще в 1970-е, а теперь к старым напастям добавились еще и террористы из «Боко харам»
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Белиз
Фото: Getty Images/LightRocket/Stephen J. Boitano
В Белизе у путешественника есть все шансы выжить, если только удастся избежать поездок на местном общественном транспорте
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Доминиканская Республика
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Bahare Khodabande
А в Доминиканской Республике, одном из любимых европейскими туристами направлений, следует опасаться резких перемен погоды. Впрочем, на фоне Эболы и людей с автоматами этот риск представляется допустимым...
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