Две трети южнокорейцев выступили против увеличения расходов на базы США

Большинство южнокорейцев выступают против требований США увеличить долю Республики Корея в общих оборонных расходах на содержание американского военного континента. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил портал KBS World.

Против увеличения выплат на содержание армии США выступили 68,8% респондентов, за — 22,3%.

На территории Южной Кореи сейчас присутствуют 28,5 тыс. американских военнослужащих.

В июне прошлого года военнослужащие армии США завершили пребывание в Сеуле и переехали на военный объект Кэмп Хампфрис в 70 км от южнокорейской столицы. Площадь базы составила 1,5 тыс. га, благодаря чему она стала крупнейшим военным объектом США за рубежом. Строительство базы обошлось американским налогоплательщикам в $11 млрд. До этого более 70 лет штаб американских войск располагался на территории нескольких кварталов в сеульском районе Ренсан.

6 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в пять раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.