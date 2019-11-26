Прямой эфир
Сюжет:

Две трети южнокорейцев выступили против увеличения расходов на базы США

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство южнокорейцев выступают против требований США увеличить долю Республики Корея в общих оборонных расходах на содержание американского военного континента. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил портал KBS World.

Против увеличения выплат на содержание армии США выступили 68,8% респондентов, за — 22,3%.

На территории Южной Кореи сейчас присутствуют 28,5 тыс. американских военнослужащих.

В июне прошлого года военнослужащие армии США завершили пребывание в Сеуле и переехали на военный объект Кэмп Хампфрис в 70 км от южнокорейской столицы. Площадь базы составила 1,5 тыс. га, благодаря чему она стала крупнейшим военным объектом США за рубежом. Строительство базы обошлось американским налогоплательщикам в $11 млрд. До этого более 70 лет штаб американских войск располагался на территории нескольких кварталов в сеульском районе Ренсан.

6 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в пять раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США и Южная Корея отложили совместные военные учения «ради мира»
США и Южная Корея могут вновь отменить совместные учения Vigilant ACE

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019