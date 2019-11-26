Чешский писатель возмутился советским прошлым Москвы

Чешский иллюстратор и писатель Войтех Юрик (Вгрсти) побывал в Москве и остался недоволен ее советским наследием.

По словам Юрика, он с детства ненавидел уроки русского языка в школе с рассказами об СССР и совсем не ожидал, что, приехав в Москву, увидит ее «социалистической, полной лениных, красных звезд, серпов, молотов и напоминаний о советских успехах на каждом шагу».

Возмутили чеха и «отвратительный» Мавзолей Ленина, и «лишние трудности» в виде металлоискателей. Кроме того, Юрик выразил уверенность, что в Москве искусственно создано множество рабочих мест.

«Например, у каждого эскалатора в метро стоит застекленная будка с дежурным, который следит за движением движущейся лестницы», — пишет он в своей статье для Aktuálně.

При этом иллюстратор признал, что «всё же в Москве хорошо», и поделился впечатлениями от прогулки по парку Горького и Музеону, куда, по его мнению, «свезли самые отвратительные социалистические памятники со всей Москвы».

Оценил Юрик и московское метро, заявив о его «помпезной роскоши», контрастирующей с попрошайками и «обшарпанными панельными многоэтажками» на окраинах города.

«Я, конечно же, видел Большой театр, московскую мэрию, гостиницу «Украина» и уродливый памятник Петру Великому. В ГУМе мы выпили кофе с русскими блинами <…> Я очень рад, что всё это я смог увидеть собственными глазами. Да еще и бесплатно», — заключил Войтех.

В сентябре немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе, оценив знание английского языка среди жителей Москвы и характер россиян.